Torino, rinnovare il contratto di Nicola in anticipo per mandare un segnale alla squadra

Tuttosport di questa mattina, dopo il successo del Torino a Udine grazie alla rete di Belotti, sottolinea come un nuovo contratto per Davide Nicola, che non arrivi tramite la media-punti e la salvezza ma in anticipo per le sensazioni che si porta dietro il lavoro dell'allenatore, sarebbe un segnale forte da parte di Cairo per lo spogliatoio e per la programmazione futura. Aspettare la fine del campionato "non ha senso" per il quotidiano, che invita a programmare con largo anticipo la prossima stagione, proprio con Nicola alla guida ancora una volta dei granata.