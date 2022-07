Torino, rinnovo di contratto in vista per Lukic: nuova scadenza al 2027, tutti i dettagli

Sasa Lukic con Juric sulla panchina del Torino ha avuto una crescita esponenziale e la notizia - sottolinea Tuttosport - è che sono già cominciate le trattative per il suo rinnovo contrattuale (è in scadenza nel 2024). Gli agenti sono al lavoro con Vagnati, stanno ragionando intorno a un rinnovo sino al 2026, più un’opzione unilaterale a favore del club per un successivo prolungamento sino al ’27. L’alternativa in discussione è invece un rinnovo sino al 2027 fin da subito, 5 anni di contratto “secchi”, il massimo possibile, ma in questo caso con una limatura dello stipendio garantito in partenza. Il nuovo ingaggio? Sarà a salire da 1,6 milioni di fisso più bonus a 1,9 garantiti più premi (individuali e collettivi), con il consolidamento annuale degli stessi così da avvicinarsi prima, nel percorso, al tetto dei 2 milioni netti.