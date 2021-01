Torino, ritorno di fiamma per il pallino Kurtic ma con D'Aversa potrebbe trattenerlo al Parma

Il Torino è pronto a muoversi per un vecchio pallino come Jasmin Kurtic che però il Parma non intende cedere con la formula del prestito ma solo a titolo definitivo. I granata sono disposti a parlarne, senza l'inserimento di giocatori come Nkoulou, che non interessa ai Ducali o di Verdi che i granata non vogliono cedere. Il problema adesso però è rappresentato dal ritorno di D'Aversa sulla panchina del club emiliano, visto che con lui il centrocampista sloveno ha sempre giocato molto. A riportarlo è Tuttosport.