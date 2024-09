Torino, Sanabria: "Bello vederci lassù, ci aiuta a lavorare meglio"

Tony Sanabria, attaccante del Torino, ai microfoni di Dazn ha parlato così del match contro la Lazio: “Proviamo delle emozioni importanti, lavoriamo per questo: è bellissimo vederci lassù e ci aiuta a lavorare meglio durante la settimana, ci dà motivazioni in più. Vanoli? Lavora tanto sul reparto offensivo, in settimana ci si concentra tanto: era un punto su cui dovevamo migliorare rispetto allo scorso anno, dove facevamo meglio in difesa. E i risultati si vedono”.