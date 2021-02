Torino-Sassuolo rinviata, cosa succede ora? Oggi nuovi tamponi per i granata, domani i risultati

Adesso che è ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo, in casa granata si attendono aggiornamenti per quel che riguarda i prossimi step da seguire. Nel tardo pomeriggio di oggi, spiega Sky Sport, il gruppo squadra del Torino si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi i cui risultati arriveranno intorno all'ora di pranzo di domani.

Nel caso in cui dovessero emergere nuove positività, l'Asl 1 di Torino continuerà a vietare le sedute di allenamento. Se invece non venissero individuati nuovi casi, la stessa Asl potrebbe dare il via libera alla ripresa degli allenamenti, inizialmente in forma individuale e con tutte le precauzioni del caso previste dal protocollo.