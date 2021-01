Torino, si entra nel vivo: Sanabria è preso, il Parma spinge per Nkoulou

Movimenti in vista in casa Torino per un mercato che dopo una sequenza infinita di nomi sembra essersi sbloccato. Davanti è arrivato il pupillo di Nicola, Tonny Sanabria: colui che con i suoi gol pesanti lo scorso anno contribuì alla salvezza del Genoa allenato dall’attuale tecnico del Torino. Dietro attenzione alle uscite, perché Nkoulou è in orbita Parma e la trattativa potrebbe andare a segno anche se l’idea di privarsi del centrale difensivo non convince del tutto la dirigenza granata.