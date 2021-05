Torino, si pensa al futuro. Nicola rivendica la salvezza, contatti con Juric

Le parole di Davide Nicola a margine dell’ultimo turno di campionato hanno rivendicato la bontà del lavoro svolto, sottolineando di fatto l’aver centrato l’obiettivo salvezza che appariva tutt’altro che scontato nel momento della chiamata in sostituzione di Marco Giampaolo. Tuttavia i giri d’orizzonte che il Torino sta portando avanti per il futuro parlano anche di altre possibilità in vista della prossima stagione: a partire da Juric. Il tecnico legato all’Hellas Verona ha dichiarato di volersi prendere qualche giorno di riflessione prima di decidere il da farsi, ma intanto il suo Entourage ha già avuto un incontro con una delegazione granata per comprendere la fattibilità del suo approdo al Torino. Insomma, primi contatti per decifrare un nuovo destino a tinte granata.