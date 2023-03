Torino, Singo e Rodriguez verso il rinnovo: Vojvoda involuto, verrà ceduto

Singo, Ricardo Rodriguez e Vojvoda sono tutti e tre in scadenza col Torino nel 2024 ma il destino non sarà lo stesso per tutti e tre. I primi due sono destinati a restare, col rinnovo che dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Il kosovaro invece, ha molto deluso tecnico e ambiente, è involuto e la sua cessione è molto più che probabile. A riportarlo è l'edizione di Torino del Corriere della Sera.