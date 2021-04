Torino, sondaggi dell'Olympique Lione per Belotti: obiettivo per il dopo Depay

Secondo quanto riportato da Tuttosport negli ultimi giorni il Lione avrebbe effettuato alcuni sondaggi per arrivare ad Andrea Belotti, nome preso in considerazione dalla squadra allenata da Rudi Garcia per sostituire Depay, in scadenza e prossimo all'addio.