Torino, Sosa: "Grande chance per tutti. Vogliamo i tre punti"

vedi letture

Borna Sosa, centrocampista del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara contro l'Empoli, valevole per la 16esima giornata di Serie A. Il croato, confermato titolare da mister Vanoli, si è detto pronto a dare il massimo per la squadra.

Mister Vanoli, ieri in conferenza stampa, ha detto che avresti giocato titolare, dopo un periodo in cui hai giocato meno. Per chi è la grande chance?

"Oggi è una grande opportunità per tutti noi. Per me, perché torno a giocare titolare, ma soprattutto per la squadra. È molto importante vincere di nuovo dopo un periodo difficile. Credo che ci siamo allenati bene e abbiamo lavorato sodo nelle ultime settimane. Ora l'unica cosa che ci manca sono i tre punti e spero di poterli ottenere oggi"