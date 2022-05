Torino, Strefezza obiettivo per l'attacco: a cinque milioni si può trovare l'accordo

Sondaggi insistiti da parte del Torino per Gabriel Strefezza, assoluto protagonista della cavalcata del Lecce con 14 reti e 6 assist in 35 presenze e che Vagnati conosce bene dai tempi di Ferrara. Stando a Tuttosport, si può trovare un accordo attorno a 5 milioni di euro per il brasiliano di passaporto italiano.