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Torino, superare Vanoli e battere la Juve: così D'Aversa vuole "conquistare" Cairo

Torino, superare Vanoli e battere la Juve: così D'Aversa vuole "conquistare" CairoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Emanuele Pastorella

Roberto D’Aversa lo ha già fatto capire al triplice fischio della partita contro il Verona, quando ha ottenuto una vittoria tanto importante quanto “pericolosa”. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ma adesso è vietato rilassarsi" è il messaggio lanciato davanti a microfoni e telecamere ed è anche lo stesso che sta continuando a ripetere nel bunker del Filadelfia. Il tecnico è orgoglioso per aver raggiunto una salvezza che si era clamorosamente complicata, ma adesso non vuole buttare via tutto con un finale di stagione in stile Vanoli. Già, proprio l’attuale allenatore della Fiorentina è diventato l’obiettivo del mister granata: il prossimo passo sarà quello di mettere nel mirino 44 punti, la quota dello scorso campionato. Vlasic e compagni partono da 39, hanno sei partite a disposizione per collezionare almeno cinque dei 18 punti in palio. Il calendario potrebbe anche giocare dalla parte del Toro, perché all’orizzonte c’è la trasferta di Cremona, poi in seguito arriveranno quelle di Udine e di Cagliari con il Sassuolo allo stadio Olimpico Grande Torino.

Abbiamo lasciato da parte i big-match, due sfide nelle quali i granata partono ovviamente sfavoriti ma che giocando con la mente libera potrebbero anche regalare grandi soddisfazioni: il prossimo 26 aprile in casa D’Aversa vorrebbe fare lo sgambetto all’Inter che viaggia verso lo scudetto, ma soprattutto sogna di regalare un successo nel derby contro la Juventus dell’ultima giornata. La prima e unica gioia con Cairo presidente risale al 26 aprile del 2015, quella è anche l’unica stracittadina vinta dal 1995 ad oggi. D’Aversa vuole aggiornare le statistiche, la conferma passa anche da queste ultime sei giornate: sullo sfondo aleggia sempre lo spettro di Ivan Juric, tra i profili più credibili in caso di ennesimo ribaltone alla guida del Toro. "Non abbiamo ancora preso una decisione" ha spiegato Cairo sull’allenatore del futuro. Ma l’ora della verità si sta avvicinando a grandi passi.

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