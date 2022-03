Torino, tagli in vista per quanto riguarda gli ingaggi: il nuovo tetto sarà a 1,8 milioni

vedi letture

Il crollo dei fatturati dovuto al Covid e a questi due anni pieni di incertezze, hanno spinto il Torino a prendere una decisione in vista della prossima stagione, ovvero quello di arrivare a un sostanziale taglio degli ingaggi con un tetto massimo che non potrà andare oltre a 1,8 milioni a stagioni come parte fissa. Ovviamente potranno esserci delle piccole eccezioni, come l'eventuale rinnovo di Andrea Belotti per esempio, oppure eventuali giocatori in arrivo a parametro zero e dunque senza esborso per il cartellino. A riportarlo è Tuttosport.