Torino, tanti giocatori ai saluti. Milinkovic-Savic invece è vicino al rinnovo

Sono diversi i giocatori che questa sera saluteranno il Torino con l'ultima partita contro il Benevento. Nkoulou, Ujkani e Ferigra andranno via a parametro zero. Bonazzoli e Murru tornano alla Sampdoria senza aver lasciato traccia. Mentre Gojak torna alla Dinamo Zagabria. Milinkovic-Savic invece, pur essendo in scadenza, rinnoverà il proprio contratto con il Toro anche in vista delle prossime stagioni. A riportarlo è La Gazzetta Sportiva.