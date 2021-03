Torino, tegola Nkoulou: il centrale non sarà a disposizione prima di metà aprile

L’incubo non è ancora finito, il Covid continua a tormentare Nicolas Nkoulou. Il camerunense, infatti, sta aspettando di poter tornare finalmente ad allenarsi: è costretto all’isolamento ormai da un mese, da quando il 26 febbraio il tampone cui si sottopose diede esito positivo. Lo sarà anche oggi, giorno in cui spegne 31 candeline ma ancora non ha ricevuto il regalo di un test negativo. Ed è anche tra i granata ad aver sofferto i maggiori sintomi, dai quali ancora non si è completamente liberato. E’ l’ultimo giocatore rimasto indisponibile all’interno della rosa di Davide Nicola, ma è anche quello che manca maggiormente alla squadra.

Il tecnico era riuscito a riformare il terzetto difensivo che aveva fatto le fortune di Walter Mazzarri: Armando Izzo a destra, Gleison Bremer a sinistra, in mezzo a loro proprio Nkoulou. A Bergamo non andò benissimo, considerando anche il potenziale offensivo dell’Atalanta, poi i tre riuscirono a ritrovare le misure e i movimenti giusti. Zero gol al passivo contro il Genoa come contro il Cagliari, poi il dramma delle positività e il Toro è tornato ad incassare troppe reti. Nove nelle ultime quattro partite, e all’orizzonte c’è il derby contro la Juventus. E, per forza di cose, Nkoulou non potrà esserci: prima della sosta c’era la speranza di riaverlo, giorno dopo giorno la situazione si complica.

Anzi, il camerunense potrebbe anche aver bisogno di almeno metà aprile prima di tornare a piena disposizione. Il Covid si fa e si farà sentire anche una volta che si è negativizzato, l’obiettivo è tornare tra la Roma e il Bologna del prossimo mese, in programma rispettivamente il 18 e il 21. Ora serve il tampone negativo per liberarsi dall’isolamento, poi le visite mediche e soltanto successivamente potrà tornare ad allenarsi al Filadelfia. Contro la Juve, dunque, verrà confermata la fiducia a Lyanco: il brasiliano è atteso dall’esame Cristiano Ronaldo, aspettando Nkoulou.