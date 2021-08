Torino, tentativo per Taarabt: il Benfica chiede 8 milioni, Vagnati si tira indietro

vedi letture

Il Torino, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cerca qualità per la linea di centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky, nella giornata di ieri è stato cercato anche Adel Taarabt, ma per l'ex milanista il Benfica ha chiesto 8 milioni di euro, richieste troppo elevate per le casse dei granata.