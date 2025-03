TMW Torino, test con l’Asti al Grande Torino: finisce 2-0, oltre 300 tifosi allo stadio

Si è concluso con il risultato finale di 2-0 l’allenamento congiunto contro l’Asti, formazione che milita nel campionato di serie D. Il test da 90 minuti si è svolto allo stadio Olimpico Grande Torino, dove sono accorsi oltre 300 tifosi sugli spalti. Le due reti sono arrivate nella ripresa, con il classe 2006 Gabellini che ha aperto le marcature con un colpo di testa e il raddoppio arrivato per un autogol del portiere avversario Dosio. Vanoli è senza undici nazionali, tra chi è rimasto a Torino mancano anche Milinkovic-Savic, Walukiewicz e Lazaro. Tra i titolari ci sono i classe 2006 Zaia e Gabellini, la coppia di centrali è formata da Dembele e Masina e si rivede anche Ilic come trequartista del 4-2-3-1. Salama gioca largo a destra con Karamoh sul lato opposto, in porta viene scelto Paleari con Linetty-Tameze in mediana. La manovra granata è lenta e impacciata, così è l’Asti ad avere le occasioni migliori: Valenti e Gonella per due volte spaventano il Toro, ma non trovano il gol.

Vanoli si sgola in panchina e prende anche a calci un paio di bottigliette, il primo tiro in porta dei granata è di Salama che impegna Brustolin alla mezz’ora. Nell’occasione, però, il francese si accascia a terra ed è costretto a chiedere il cambio, sostituito dal 2005 Dalla Vecchia. Per la ripresa, Vanoli cambia solo Paleari con Donnaruma e Gabellini sfiora subito il gol, con Brustolin che riesce a intervenire. La sfida si sblocca su calcio d’angolo: al 67’ Linetty calcia a rientrare e sul primo palo sbuca Gabellini, il quale di testa trova la girata vincente. Nel finale arriva il raddoppio granata su uno svarione del portiere Dosio che non controlla un retropassaggio. Finisce 2-0 per il Toro, ora la squadra proseguirà i lavori al Filadelfia in vista della ripresa del campionato: dopo la pausa, lunedì 31 marzo, il primo appuntamento sarà all’Olimpico di Roma contro la Lazio.