Torino, testa all'Italia ma prospettive granata per Belotti

vedi letture

Chance in azzurro alla ricerca del proprio destino. Riparte da questa sera la stagione del Gallo Belotti, inizialmente con la maglia della Nazionale ma con lo sfondo sempre piuttosto importante dell’avventura in maglia granata. Il capitano del Torino avrà la responsabilità di guidare il reparto avanzato di Roberto Mancini vista l’assenza di Ciro Immobile, con l’obiettivo di risultare decisivo e di trovare di conseguenza anche la spinta per sbloccarsi con continuità anche con la maglia del Torino. Sullo sfondo resta sempre presente la questione legata ad un rinnovo di contratto che non è ancora arrivato a buon fine e che apre più di uno spiraglio ai possibili corteggiatori presi in considerazione dal Gallo. Tutti argomenti dei quali si parlerà più in là: ora testa all’Italia… con prospettive granata.