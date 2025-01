Torino, tre giovani da piazzare a gennaio: Ciamaglichella tra B ed estero, dubbi su Dembelé

vedi letture

Il mercato del Torino non si concentra solo sugli acquisti, ma anche sulle uscite, con particolare attenzione agli esuberi e ai giovani talenti da far crescere con esperienze altrove. Tra i principali candidati a una cessione temporanea c’è Aaron Ciamaglichella. Il club granata ha recentemente esercitato l’opzione per prolungare il suo contratto fino a giugno 2026, mettendosi così al riparo da eventuali rischi. Ora, con maggiore serenità, il Torino può valutare un prestito per il giovane centrocampista, richiesto sia in Serie B sia all’estero, dove non mancano gli estimatori.

Situazione simile per Ali Dembelé, anche se il suo futuro appare più incerto. Nonostante il talento, il giovane gioca con il contagocce e sembra ancora acerbo per imporsi in Serie A. Un altro prestito in Serie B, dopo l’esperienza dello scorso anno al Venezia, potrebbe rappresentare l’opportunità giusta per accelerarne la maturazione. Tuttavia, l’assenza in rosa di un sostituto naturale nel suo ruolo potrebbe spingere il Torino a trattenerlo.

Infine, un prestito è possibile anche per Come Bianay Balcot. Dopo aver assaporato l’atmosfera della prima squadra senza mai esordire, il difensore sta faticando in Primavera. Una parentesi in Serie C potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e continuità, offrendogli un percorso più stimolante rispetto all’attuale alternanza tra Vanoli e Tufano. A riportarlo è Tuttosport.