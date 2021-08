Torino, tutto fatto per Pobega. Ufficialità in arrivo dopo il ritorno al Milan di Bakayoko

Trattativa alle battute finali fra Milan e Torino per l'approdo in granata di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero, si legge su La Gazzetta dello Sport, avrebbe già raggiunto l'intesa economica con la società del presidente Cairo. Possibile, dunque, che l'ufficialità del trasferimento arrivi dopo che il Milan abbia a sua volta, ultimato l'operazione per il ritorno a San Siro di Tiemoué Bakayoko.