Torino, Vagnati: "Inter su Bremer? Al momento nulla di concreto"

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a Dazn prima del match con l'Inter: "Inter su Bremer? Al momento non c'è nulla di concreto. Ci sono tante partite sia nostre che loro. Il focus è su questa stagione. Penso che sia un giocatore che può far parte dei top club, in Italia e in Europa".