Torino, Vagnati: "Meité? E' nel mirino di tante squadre, non solo del Milan"

Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Milan: "I rossoneri hanno messo nel mirino Meité come altre squadre, ma stasera non è il momento di parlarne. Il ragazzo ce lo hanno chiesto in tanti, ha diverse attenzioni su di sé essendo un giocatore importante: vediamo nei prossimi giorni se queste chiacchiere saranno tramutate in fatti".