Torino, Vagnati: "Nicola ha detto subito sì, dispiace per Giampaolo"

vedi letture

Intervistato da Sky, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha rilasciato una breve dichiarazione a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Benevento: "Siamo consapevoli che la squadra non ha reso per quelle che sono le effettive potenzialità. L'esonero di Giampaolo, come ha detto anche il presidente Cairo, è una sconfitta da parte di tutti. E' un lavoratore e lo ringraziamo comunque per l'impegno profuso. Abbiamo deciso di puntare su Davide Nicola perchè ha raggiunto la nostra sede un'ora dopo essere stato contattato. Ha dato un segnale forte, è un allenatore molto bravo e capace di trasmettere motivazioni importanti. Sul mercato seguiremo le sue indicazioni, ma ne parleremo da domani: ora è necessario tornare da Benevento con qualche punto in più in classifica".