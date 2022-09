Torino, Vagnati: "Seck titolare? Abbiamo risorse importanti, il mister oggi ha scelto lui"

Intervistato da Sky Sport nel prepartita di Torino-Sassuolo, il ds granata Davide Vagnati commenta così la scelta di Ivan Juric di lanciare Demba Seck dal 1’: “Secondo me abbiamo delle risorse importanti, il mister ha valutato che questa potrebbe essere la soluzione migliore in questo momento anche in base all’avversario che affrontiamo”.