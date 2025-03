Live TMW Torino, Vanoli: "Vittoria sofferta: è ciò che rispecchia il dna di questa maglia"

23.10 - Il Torino prosegue nel momento positivo, Vlasic regala la terza vittoria nelle ultime quattro giornate e i granata battono l'Empoli 1-0. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Paolo Vanoli commenterà la sfida contro i toscani. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.56 - Comincia la conferenza stampa di Vanoli

Al 96' ha esultato in maniera particolare...

"E' la mia passione, la mia voglia di portare i ragazzi a fare qualcosa di importante. I 10 punti nelle ultime 4 non sono pochi: quella di oggi era la gara più difficile, loro venivano da risultati negativi ma erano sempre stati in partita. Dobbiamo diventare più bravi contro chi gioca uomo a uomo a tutto campo. Se abbiamo la mentalità di stasera, viene fuori la qualità individuale. E si è vista quella di Vlasic. Siamo stati bravi a soffrire. Nel primo tempo non siamo partiti con la giusta attenzione, forse anche perché il 4-3-3 con Vlasic largo faceva fatica e gli piace stare al centro del gioco. Ho chiesto a Gineitis di sacrificarsi su Pezzella, ho scelto lui per fare le giocate di prima verso Adams. Abbiamo preso tre punti importanti, soffrendo: mi piace, rispecchia il dna della maglia granata"

Si è colto un senso di appartenenza speciale: è davvero così? E c'erano oltre 20mila persone, è un altro segnale positivo nonostante un Toro a metà classifica

"Ho sempre che cerco di capire la storia e che voglio trasferirla ai giocatori. E' importante capire dove vai a lavorare e trovare giocatori da Toro. Ogni piazza deve trovare i propri giocatori. Abbiamo fatto un buon mercato di gennaio per questo, perché abbiamo preso elementi funzionali e con quella mentalità. E' un passaggio importante per costruire. Non mi è piaciuto dire che non abbiamo obiettivi, questa sera abbiamo dimostrato di voler lottare fino alla fine e di provare a vincere sempre. I 10 punti nelle ultime 4 è anche grazie ai tifosi. Ho incitato i tifosi perché era il momento della sofferenza, volevo che spingessero la squadra insieme a me. Magari sogno, ma piano piano metto un pezzetto alla volta...Avevo la pelle d'oca a Monza e a Parma, sembrava di giocare in casa. Ho sempre detto che i nostri tifosi sono troppo importanti: abbiamo perso punti stupidi, ma se questa gente viene sta capendo che stiamo andando al 200%. Dobbiamo essere più umili degli avversari; quando lo hai fatto, il Toro può avere qualcosa in più di qualità. Ma volte non basta solo la qualità, serve anche vincere queste partite. Non siamo una squadra che pensa sempre di vincere e giocare bene, ci alleniamo per quello ma a volte è un bel segnale vincere così"

Come mai il cambio di Walukiewicz?

"Ha avuto un risentimento al problema avuto in settimana. Abbiamo parlato con Lazaro, mi ha dato disponibilità ma non aveva i 90 minuti. E su Sanabria è stato il dottore a fermarlo, c'era qualche dubbio dopo la risonanza e mi ha detto di non rischiarlo. Voglio questo spirito: Walukiewicz ha dato tutto, anche Lazaro ha voluto esserci. E anche Sanabria, è stato solo il dottore a fermarlo ma voleva esserci. E' un piccolo, ma significativo passo in avanti"

Ore 00.05 - Termina la conferenza stampa di Vanoli