Torino, Vojvoda in sensibile crescita. E intanto il contratto può già allungarsi fino al 2025

vedi letture

La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sul contratto firmato col Torino da parte di Mergim Vojvoda. L'esterno, che è dato in sensibile crescita di forma dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella, ha un accordo fino al 2024 ma con una clausola in favore del club che può prolungare lo stesso fino al 2025, spostando dunque già l'orizzonte della sua permanenza di una stagione in più.