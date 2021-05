Torino, Zaza e Verdi sul mercato ma le offerte al momento scarseggiano

vedi letture

Simone Zaza e Simone Verdi sono sul mercato. Come su legge sulle pagine di Tuttosport, i due giocatori non rientrano più nei piani del club granata ed il ds Vagnati si sta muovendo per trovare una collocazione. Per Zaza c'è quale minimo interesse, più difficile la cessione di Verdi: l'ex Napoli è stato pagato quasi 25 milioni, non sarà facile trovargli una collocazione adeguata.