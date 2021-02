Torna la Champions - Caccia al Bayern Monaco: per i bookies i tedeschi favoriti per il bis

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Tutti in fila alle spalle del Bayern Monaco. La formazione tedesca, campione in carica, è anche considerata la grande favorita per la vittoria finale della Champions League 2020-2021. Non da osservatori e giornalisti, ma dai bookmakers. In Italia, la SNAI paga infatti a 4 la vittoria del Bayern: stessa quota per quella del Manchester City. Terza forza il Liverpool (8), poi la Juventus (10) e tutte le altre. Molto simili le quote degli altri operatori, col Bayern che scende a 3,75 o addirittura 3,65 sui principali siti di scommesse online italiani. E il discorso non cambia se guardiamo al panorama europeo: nel Regno Unito, Paddy Power assegna al Bayern Monaco un 27 per cento di possibilità di alzare nuovamente la Champions (City 20%, Liverpool 13, Juve e PSG 8). Anche all’estero, tutti i principali bookmakers attribuiscono al Bayern Monaco la quota più bassa. Se ci avranno visto giusto, è tutto un altro discorso.