Torna la Champions - Percentuali di passaggio del turno: Juve favorita. Impresa per Dea e Lazio

vedi letture

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Riparte la Champions League, ricomincia la grande corsa verso la finale, in programma allo stadio Ataturk di Istanbul il 29 maggio 2021. Per arrivarci, però, si passa anche dagli ottavi di finale che andranno in scena a partire da stasera. Tra favoriti e (presunte) vittime sacrificali, abbiamo provato a delineare le percentuali di passaggio del turno per ogni sfida.

Lipsia-Liverpool - Percentuali di passaggio del turno: 35-65 - Incroci di mercato e risultato tutt’altro che scontato. I tedeschi sono in forma, hanno smaltito qualche inciampo a inizio anno e nel complesso tengono testa al solito Bayern. Gli inglesi vivono il momento più complicato della gestione Klopp. Così la Champions può essere occasione di rilancio o decretare la fine di un ciclo. Si giocherà a Budapest.

Barcellona-PSG - Percentuali di passaggio del turno: 50-50 - Qualcuno ha detto Lionel Messi? Il futuro del fuoriclasse argentino sarà uno dei temi di maggiore interesse. Oggi difende i colori del Barça, domani chissà. L’Europa resta il principale banco di prova per la formazione francese, che negli anni ha rimediato tanti inciampi e quest’anno fatica più del previsto anche in Ligue 1. Di fronte, i blaugrana in pieno tormento elettorale e crisi finanziaria. E a Parigi sognano ancora la vendetta per il 6-1 di quattro anni fa. Questa sera mancherà Neymar.

Porto-Juventus - Percentuali di passaggio del turno: 30-70 - Cristiano Ronaldo torna in Portogallo, e non solo. I bianconeri di Andrea Pirlo hanno cambiato marcia nel 2021. La Champions, però, è l’obiettivo dichiarato di Agnelli e della sua Vecchia Signora. Un anno fa, la Juve salutò contro il Lione: sulla carta non un ostacolo insuperabile. Guai a fidarsi del Porto.

Siviglia-Borussia Dortmund - Percentuali di passaggio del turno: 40-60 - La sfida delle outsider, ma fino a un certo punto. I gialloneri sono parte dell’aristocrazia europea da anni ormai, gli andalusi i dominatori dell’Europe League. A Dortmund, sinora, non è stata una stagione da incorniciare: Haaland e i suoi inseguono in campionato. Il Siviglia questa volta non punta a vincere la competizione, ma Gomez & Co vogliono fare bella figura.

Lazio-Bayern Monaco - Percentuali di passaggio del turno: 20-80 - Girare al largo. I biancocelesti non sono decisamente stati baciati dalla Dea bendata in occasione del sorteggio. I campioni in carica sono una delle due-tre schiacciasassi del calcio europeo. Immobile guida la carica dell’assalto più complicato immaginabile: sembra impossibile, o quasi.

Atletico Madrid-Chelsea - Percentuali di passaggio del turno: 60-40 - Simeone non fa prigionieri. Nel 2020/2021, i Colchoneros viaggiano a una velocità folle: stanno dominando la Liga e in Champions sono abituati ad andare avanti. L’incognita? Vista la possibilità di vincere la Liga, una rarità al Wanda Metropolitano, potrebbero dare precedenza al campionato. Di contro, i Blues: la cura Tuchel ha dato netti segnali di ripresa, gli investimenti estivi sono stati ambiziosi ma la squadra resta molto giovane e l’ostacolo impervio. Si giocherà a Roma.

Borussia Mönchengladbach-Manchester City - Percentuali di passaggio del turno: 20-80 - A proposito di sfide che sembrano già scritte. Guardiola viaggia a una media di tre punti a partita in questo 2021 e ha saputo reinventarsi un’altra volta. La formazione tedesca fatica anche in campionato (al momento è settima) e non pare pronta a reggere l’urto. Sulla carta, il confronto più scontato dell’intero quadro. Si giocherà a Budapest.

Atalanta-Real Madrid - Percentuali di passaggio del turno: 30-70 - Comunque vada, sarà festa. Affrontare il Real Madrid è un traguardo di per sé, per gli orobici. Peccato non ci siano i tifosi a potersi godere la sfilata di calciatori in camiseta blanca. Galattici? Tanti dubbi al riguardo: Zidane tiene botta contro le onde che s’infrangono sulla sua panchina. Non sarebbe la prima sorpresa della Dea.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Gare d'andata

16 febbraio

Red Bull Lipsia-Liverpool

Barcellona-Paris Saint-Germain

17 febbraio

Porto-Juventus

Siviglia-Borussia Dortmund

23 febbraio

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

24 febbraio

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Atalanta-Real Madrid

Gare di ritorno

9 marzo

Juventus-Porto

Borussia Dortmund-Siviglia

10 marzo

Liverpool-Red Bull Lipsia

Paris Saint-Germain-Barcellona

16 marzo

Manchester City-Borussia Mönchengladbach

Real Madrid-Atalanta