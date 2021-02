Torna la Champions - Tanto Dortmund e 600 milioni di valore: la top 11 della generazione Z

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Non solo la top11 dei giocatori più prestigiosi e dal valore di mercato più alto. La Champions League, almeno nelle ultime edizioni, ha messo in mostra anche un manipolo di baby calciatori dall’impatto importante e dal peso specifico notevole sulle proprie squadre. Anche in questo caso la formazione tipo parte dal presupposto del talento, ma pure da quello della sostenibilità. Un 4-2-3-1 che, ipoteticamente, se schierato in campo potrebbe sostenere senza problemi una gara di questo livello. Niente schemi ultra offensivi insomma, come vorrebbe la semplice e fredda analisi dei valori economici, ma un 11 verosimile e che proprio per questo vede assenze illustri quali Kulusevski, Pedri, Rodrygo, Vinicius e Gio Reyna.

In porta ecco il primo dei tanti talenti del Borussia Dortmund. In Champions ha già diverse convocazioni ma ancora nessuna presenza, ma al Westfalen Stadion puntano tantissimo sul classe 2001 Luca Unbehaun (350 mila euro), 185 centimetri di esplosività e carisma. In difesa Segino Dest del Barcellona (25 milioni) e Alphonso Davies del Bayern (75 milioni) sulle fasce, mentre al centro troviamo il neo acquisto del Liverpool Ozan Kabak (25 milioni) e Eric Garcia del Manchester City (20 milioni). A centrocampo vincono la maglia da titolari Phil Foden del Manchester City (60 milioni) e Jude Bellingham del Borussia Dortmund (35 milioni), mentre sulla trequarti troviamo l’altro giallonero Jadon Sancho (100 milioni) insieme a Ferran Torres del Manchester City (50 milioni) e Ansu Fati del Barcellona (80 milioni). Davanti, inevitabile, l’altra stella del BVB Erling Haaland (110 milioni). Per un valore totale che, sommando i singoli prezzi, raggiunge i 580,35 milioni di euro.

Top11 Generazione Z (4-2-3-1): Unbehaun; Sergino Dest, Eric Garcia, Kabak, Davies; Foden, Bellingham; Sancho, Ansu Fati, Ferran Torres; Haaland