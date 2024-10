TMW Totti: "Bove poteva fare bene alla Roma. Dispiace che sia stato ceduto"

Nella sua intervista esclusiva a TMW, Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato anche di Edoardo Bove, centrocampista che in estate, l'ultimo giorno di calciomercato, ha lasciato proprio la Roma per approdare alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Una decisione, quella del club giallorosso, che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi dei capitolini che vedevano in lui un giocatore molto utile per il presente e per il futuro: "Un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio".

De Rossi ha superato lo shock per l'esonero?

"Nessuno conosce meglio di me Daniele? È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire".

Napoli primo in classifica. Con Conte in panchina non c'è da sorprendersi?

"No, assolutamente. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto".

