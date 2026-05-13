Totti sul ritorno alla Roma: "Non ci pensiamo. Nazionale? Ranieri può essere l'uomo giusto"

Francesco Totti, ex numero 10 e leggenda della Roma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, introducendo così Lazio-Inter di Coppa Italia: "È una finale, si affrontano due belle squadre. L'Inter è strafavorita perché ha distrutto il campionato, arriva in un momento di forma strepitosa, ma nel calcio non si sa mai. Vinca il migliore".

Quanto deve crederci la Roma nel passo falso di qualcuno in corsa per la Champions?

"Il campionato è avvincente, io penso che chiunque possa inciampare, l'importante è che qualcuno lo faccia e la Roma riesca a vincere queste due partite"-

Giusto continuare con Gasperini?

"Penso abbia fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo. Mettiamo da parte tutto quello che è successo, pensiamo a queste due partite, poi la società e il mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere".

I tifosi della Roma sognano in un suo ritorno. C'è questa possibilità?

"No, in questo momento non ci pensiamo. Pensiamo alla Roma è basta, è la priorità, poi tutto quello che verrà è la conseguenza".

Ranieri in Nazionale le piacerebbe?

"Non so se è vero, ma se ha la voglia e la possibilità di allenare la Nazionale... Può essere l'uomo giusto, perché no?"