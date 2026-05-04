Totti in campo per la sicurezza sul lavoro: "Valore fondamentale"
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E poi lo spot con il richiamo alla sua ex maglia, 'la dieci è solo mia'
"La sicurezza è un valore fondamentale, dentro e fuori dal campo". Lo afferma l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, protagonista della campagna "la dieci è mia" con una nota azienda di abbigliamento. Dal 3 maggio ha preso uno spot da 20 secondi ideato, diretto e prodotto da Kassiopea BC che vede la partecipazione dell'attore Leonardo Bocci e ruota attorno al claim: "La Dieci è mia… come le Cofra". "Sono davvero felice di entrare a far parte di questa famiglia. Parliamo di un'azienda che da oltre ottant'anni protegge milioni di lavoratori con competenza e serietà", dice Totti.
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