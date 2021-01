Tra Manchester City e Juventus sarà sfida per Locatelli. Ma il Sassuolo lo blinda a gennaio

Quello di Manuel Locatelli è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il Sassuolo, però, è stato chiaro e lo ha fatto ieri per bocca dell'ad Giovanni Carnevali. "È una buona cosa essere sulla bocca di tutti perché significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo perché a gennaio le opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione". Locatelli piace al Manchester City e pure alla Juventus, con Andrea Pirlo che ne è un grande estimatore per l'estate che verrà. L'agente, proprio ieri, ha spiegato che non esclude un trasferimento all'estero ma tutti i discorsi non si concretizzeranno ora. Però Manchester City e Juventus sono già sul giocatore.