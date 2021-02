Tra poco Atalanta-Napoli. Finalmente Osimhen: torna titolare dopo 94 giorni

Victor Osimhen in campo dal primo minuto per la sfida contro l'Atalanta, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il centravanti nigeriano questa sera è stato schierato dal primo minuto dall'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso nella gara decisiva per staccare il pass per la finale della Coppa nazionale.

Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata. Osimhen torna in campo dall'inizio 94 giorni dopo l'ultima volta, Bologna-Napoli 0-1. Poi il lungo infortunio e i due spezzoni contro Hellas e Genoa prima della sfida di stasera.

