Tra poco Benevento-Parma, l'ex Bucchi: "I punti pesano tantissimo, sarà gara tattica"

vedi letture

Ospite di ParmaLive.com, l'ex tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato della gara che sta per andare in scena al Vigorito tra ducali e sanniti: “Mi aspetto una gara molto tattica, i sanniti sono ad un passo da una salvezza quasi aritmetica. I gialloblù, se dovessero perdere, sarebbero quasi in B. Al contrario, avrebbero realmente modo di riproporsi verso l’alto. Per questo mi aspetto una gara molto attenta, dove i punti pesano tantissimo. E se ci dovesse essere l’episodio che spacca la partita, ben venga”.