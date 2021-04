Tra poco Roma-Ajax, Ambrosini: "Guai a restare in attesa, ecco gli errori da evitare..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League, Massimo Ambrosini negli studi di 'Sky' ha parlato del match dell'Olimpico e degli errori che i giallorossi di Fonseca non dovranno commettere: "Il rispetto va dato a tutte le formazioni, ma non bisogna avere paura di subire le qualità dell'Ajax. Quello che non deve fare la Roma è rimanere in attesa, l'Ajax continuerà ad attaccare, a fare pressione, e la Roma ogni volta che potrà dovrà alleggerire la pressione, sfruttando Dzeko, le corsie laterali e la velocità di Mkhitaryan". I giallorossi questa sera ripartiranno dal 2-1 conquistato ad Amsterdam.