Tra prestiti e scadenza, Genoa alle prese con 10 partenze. Il punto su chi può tornare

Tra calciatori in prestito e altri in scadenza di contratto, il Genoa è alle prese con ben dieci giocatori il cui contratto coi rossoblù scadrà al termine di questo mese. Si tratta di Scamacca, Perin, Zajc, Goldaniga, Pjaca, Zappacosta, Strootman, Behrami, Pandev e Marchetti.

A fare il punto sul loro futuro è il quotidiano 'Tuttosport', che conferma di trattative in corso - rispettivamente con Juventus e OM - per il ritorno di Perin e Strootman. Per Zajc e Goldaniga si tratta per trovare un accordo sul riscatto a cifre più basse rispetto a quelle pattuite, mentre Pandev non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il rinnovo di Behrami verrà invece deciso dopo un confronto con l'allenatore Davide Ballardini.