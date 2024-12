Trasferte e big match: Milan da incubo in campionato. Così ci sono solo piazzamenti bassi

Ci sono due dati statistiche che fotografano bene la qualità del campionato del Milan. Lontano da San Siro il Milan fa tantissima fatica. Con la sconfitta contro l'Atalanta, infatti, sono arrivate a cinque le partite in cui i rossoneri non hanno ottenuto vittorie in campionato non giocando tra le mura amiche. In sei gare, Morata e compagni ne hanno vinta solo una (lo 0-1 di Monza, tra l'altro, viziato da una prestazione poco edificante), oltre al derby, giocato sì a San Siro, ma nel formato nerazzurro.

Motivazioni

Difficile trovare motivazioni univoche a queste statistiche. Sicuramente, la fa molto da padrone la tenuta mentale di questa squadra, sorretta in casa dai 70mila di media di San Siro, ma devastata in trasferta dal tifo avversario. A Bergamo, dopo l'uscita di Pulisic, il Milan non ha più saputo attaccare, non si è mai reso pericoloso, non ha avuto coraggio. E alla fine, come spesso succede in questi casi, ha perso la partita.

Big match

E, spesso, Fonseca ha perso anche i big match, anche in questo caso, derby a parte. Nel campionato in corso, questo è lo score contro le prime sei squadre del campionato: Lazio 2-2 Milan, Inter 1-2 Milan, Fiorentina 2-1 Milan, Milan 0-2 Napoli, Milan 0-0 Juventus, Atalanta 2-1 Milan. Una sola vittoria, due pareggi, tre sconfitte: numeri da squadra che non può ambire a nulla di più che un piazzamento... dal quarto posto in giù. E non va, ovviamente, bene,