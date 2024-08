TMW Trattativa Fiorentina-Lione per Orel Mangala: diritto di riscatto a 25 milioni di euro

Trattativa serrata per il trasferimento di Orel Mangala dall'Olympique Lione alla Fiorentina. Nonostante l'offerta dell'Everton degli scorsi giorni, il centrocampista classe '98 ha dato priorità al trasferimento in Serie A e dopo la proposta della della società viola per un prestito con diritto di riscatto ha messo in stand-by le altre possibilità. I due club si stanno accordando per un possibile riscatto a fine stagione fissato a 25 milioni di euro, manca ancora l'ok definitivo dell'OL mentre c'è già l'approvazione del giocatore che preferirebbe la Serie A alla Premier League.

Mangala è stato messo sul mercato a condizioni vantaggiose dall'OL dopo l'arrivo di Tessmann, centrocampista statunitense arrivato dal Venezia. Nelle ultime ore la società veneta ha ufficializzato la sua cessione con questo comunicato: "Il Venezia FC comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista Tanner Tessmann all'Olympique Lyonnais. Giunto in laguna nella stagione 2021/22, Tessmann, 22 anni, ha totalizzato 99 presenze con 10 gol e cinque assist fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con sette gol e tre assist nella stagione 2023/24. Buona fortuna, Tanner".

In attesa di Mangala, e di sviluppi sul fronte Amrabat, la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Adli: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli dall’ A.C. Milan. Adli, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018. Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, la maglia del Bordeaux e, nell’ultima stagione con il Milan, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol. Adli indosserà la maglia numero 29".