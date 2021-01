Trentalange sfida Nicchi per la poltrona dell'AIA: "Il futuro è di chi condivide e unisce"

Classe '57, da Torino, Alfredo Trentalange si candida alla presidenza AIA come sfidante di Marcello Nicchi. Questo è il messaggio tramite il proprio sito. "Il futuro è fatto di persone che condividono, che uniscono e che vivono con gioia ed entusiasmo un momento unico e irripetibile come questo. Con lo stesso entusiasmo di quando a 15 anni ho cominciato ad arbitrare, ho deciso di candidarmi alla presidenza dell’AIA. La mia è una scelta che parte dal cuore: insieme alla mia squadra vogliamo creare, rigenerare, innovare e condividere con i giovani una nuova AIA. La nostra idea è infatti quella di un’AIA del cambiamento, puntando su alcuni concetti chiave che sono il filo conduttore del nostro programma: condivisione, trasparenza, progettualità, innovazione e appartenenza. In queste settimane che ci dividono dall’Assemblea Generale avremo modo di illustrare nel dettaglio le nostre proposte, da una rivisitazione delle Commissioni Nazionali a nuovi rapporti con le Sezioni ed i CRA/CPA ai quali sarà fornita formazione e supporto con consulenze specifiche, da progetti per il contrasto alla violenza ad un nuovo modo di comunicare e di promuovere i corsi arbitro, senza dimenticare una riorganizzazione della parte amministrativa volta ad un risparmio di costi per mettere nuove risorse a disposizione della base e quindi di tutti gli associati”. Una grande avventura inclusiva, di ampio respiro, coraggiosa e lungimirante è cominciata".