Tudor recupera in extremis Yildiz, ma al suo posto giocherà Kolo Muani

La Juventus, oggi, sfiderà Il Parma nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A. I bianconeri per preparare questo match hanno avuto 8 giorni di lavoro per curare ogni minimo dettaglio. Tudor, però, ha avuto a che fare anche con alcuni intoppi dovuti agli acciacchi fisici di alcuni suoi giocatori. In particolare Kenan Yildiz, in settimana, ha preso una botta alla coscia e per questo motivo ha dovuto svolgere delle sedute di fisioterapia. Ma a partire da sabato il numero 10 della Juventus ha ripreso in parte ad allenarsi con i compagni e da domenica è tornato in gruppo. Quindi Tudor ha potuto convocarlo per la gara di oggi anche se la sensazione è che partirà dalla panchina. Il tecnico croato può sorridere per aver ritrovato Yildiz, ma la nota dolente riguarda Teun Koopmeiners. Infatti, l’olandese non è riuscito a smaltire un fastidio al tendine e per questo motivo è rimasto a Torino, adesso, la Juventus spera di ritrovarlo per il match contro il Monza.

Tudor non sottovaluta il Parma.

La Juventus vuole proseguire la sua corsa al quarto posto e per farlo dovrà vedersela contro il Parma. Igor Tudor, però, non sottovaluta la squadra gialloblù e ha invitato la sua squadra a drizzare le antenne: “Io non aspetto nessun step, questo l'ha detto lei. Io mi aspetto una grande gara. Mi aspetto una grande prestazione della mia squadra. Non è detto che loro possano aspettarci, perchè con l'Inter ha pressato alto e si è presa il pareggio. Per fare qualcosa di importante servirà non sbagliare niente, ci stiamo preparando così, con 15 giocatori". Dunque, Tudor ha studiato attentamente il Parma e sicuramente avrà messo in guardia i suoi ragazzi che dovranno fare una grande partita per tornare a casa con i 3 punti. Il tecnico croato si è soffermato anche sulla possibilità di vedere insieme dal primo minuto Vlahovic e Kolo Muani: “Vediamo. Può succedere come no. Kolo ha lavorato bene, ma anche gli altri. Ho visto bene anche Conceicao. Vedremo".

Tudor costretto a qualche cambio di formazione.

La Juventus, per la gara contro il Parma, dovrà fare a meno di 6 giocatori, ovvero Koopmeiners, Bremer, Cabal, Milik, Mbangula e Gatti. Queste assenze costringeranno Tudor a fare qualche cambio, ma l’atteggiamento tattico sarà sempre lo stesso il 3-4-2-1: in porta giocherà Di Gregorio. Davanti a lui, la difesa a tre sarà formata da Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo sulla destra ci sarà la prima novità di formazione e si rivedrà Cambiaso dal primo minuto, in mezzo spazio a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà ancora McKennie. Sulla trequarti si vedranno le novità più grandi poiché Koopmeiners sarà assente e Yildiz partirà dalla panchina visto che non è al meglio, quindi Tudor sposterà più avanti Nico Gonzalez. Al fianco dell’argentino dovrebbe esserci Kolo Muani che pare in vantaggio su Conceicao. In attacco sarà confermato Vlahovic.