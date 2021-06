Turn over ma non troppo: così Mancini può schierare l'Italia contro il Galles di Bale

Turn over ma non troppo. Però con la chiara idea di risparmiare alcuni dei giocatori fin qui spremuti e altrettanto con la convinzione di tener tutti sulla corda, di far sentire tutti importanti, tutti titolari. Roberto Mancini prepara la gara delle 18 di domani contro il Galles e lo fa studiando almeno 4-5 volti nuovi dal primo minuto. Andiamo con ordine, reparto per reparto.

DONNARUMMA O UN'ALTERNATIVA? Il primo dubbio riguarda Donarumma. Dovrebbe ancora giocare ma sia Meret che Sirigu sono più che pronti. Qualora l'Italia fosse stata già certa del primo posto, non ci sarebbero stati dubbi. Adesso la sensazione è che Gigio possa giocare ancora.

DIETRO RIFIATA SPINAZZOLA Spinazzola, diventato titolarissimo della difesa, rifiaterà. Dentro Emerson Palmieri in una retroguardia dove non ci sarà Chiellini, out per i problemi fisici. Spazio ancora a Bonucci, che magari sarà sostituito a gara in corso da Bastoni, e Acerbi. Sulla destra più Di Lorenzo che Toloi.

DIPENDE DA VERRATTI Jorginho non rifiaterà, è il cardine degli schemi di Mancini. Se cambierà qualcosa, e dunque Locatelli come primo indiziato, dipenderà dalle condizioni di Verratti: giocherà dall'inizio o a gara in corso? La rifinitura sarà decisiva. Cristante per Jorginho e Pessina per Barella i possibili cambi a gara in corso.

L'ATTACCO CAMBIA La costante dovrebbe essere Berardi, con Bernardeschi pronto a prenderne il posto a gara in corso. Mancini vuole tener alto morale e motivazioni di Chiesa e Belotti. Giocheranno dal 1' in luogo di Insigne e Immobile.