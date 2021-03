Tutta l'Atalanta ha solo quattro presenze più di Sergio Ramos in Champions League

Non soltanto l’Atalanta più giovane di sempre in Champions League. Ma anche una squadra che ha molta meno esperienza del Real Madrid. L’immagine del divario tra la Dea e le merengues, mentre gli uomini di Gasperini cercano l’impresa a Valdebebas, è data da un confronto molto particolare. Sommando le presenze in Champions di tutti gli undici giocatori nerazzurri in campo, si arriva a 131 complessive. Appena quattro in più del solo Sergio Ramos, che prima del fischio d’inizio ha giocato 127 nella massima competizione continentale.