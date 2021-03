Tutti negativi al nuovo giro di tamponi: il Torino da domani potrà preparare la sfida col Crotone

Giro di tamponi in casa Torino e esito negativo per tutto il gruppo squadra. Buone notizie dunque per i granata che non cambia però lo stato dei fatti in vista della gara contro la Lazio, visto che la formazione di Nicola non partirà per la Capitale seguendo le disposizioni della Asl di Torino che ha imposto l'isolamento domiciliare al gruppo squadra fino a stasera alle 23.59.

È attesa adesso il via libera per far tornare la squadra ad allenarsi regolarmente e non più in modo individuale e a gruppi a partire dalla giornata di domani, notizia fondamentale per il permettersi della sfida contro il Crotone del prossimo fine settimana. Senza, ovviamente, gli otto calciatori attualmente positivi.