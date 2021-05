Udinese, Braaf verso l'operazione a Barcellona. Poi si deciderà il futuro col City

Jayden Braaf potrebbe operarsi nel fine settimana dopo la rottura del crociato rimediata in allenamento, all'indomani della sua prima rete in Serie A firmata contro il Benevento. Su indicazione del club detentore del suo cartellino, il Manchester City, l'olandese sarà operato a Barcellona dal professor Cugat. Dopo l'intervento, il City e l'Udinese si siederanno ad un tavolo per discutere il futuro del giocatore. Braaf, stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, potrebbe rimanere a Udine anche per la prossima stagione, con il diritto di riscatto posticipato dunque a giugno 2022.