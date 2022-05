Udinese, Cioffi: "C'è rammarico ma dico bravi ai ragazzi". E sul rigore cita Vujadin Boskov

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN: "I ragazzi sono stati bravissimi e andiamo avanti".

Quinta partita in quindici giorni.

"Il rammarico c'è, perchè prendere il primo gol sul piazzato dove noi siamo solidi e compatti, lascia un po' di amaro in bocca. Il secondo gol è nato perchè siamo stati una via di mezzo, e non possiamo permetterci di essere una via di mezzo contro una grande squadra. Nel secondo tempo abbiamo corretto il tiro e dico bravi ai ragazzi".

Quanta voglia hai di iniziare la prossima stagione?

"Ho tanta voglia di finire bene questa stagione. Poi alla prossima c'è tempo per pensarci. Noi pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Forse saremo un po' presuntuosi però ci lascia un po' di amaro in bocca questa partita".

Mancata qualità nell'ultimo passaggio?

"Noi veniamo da cinque partite in due settimane. Tante volte la gamba fresca ce l'hai perché stai bene. Poi andremo a correggere quello che potevamo far bene nell'ultimo passaggio e nello spunto. Ma per il ciclo di partite che abbiamo avuto dico bravi ai ragazzi".

Svoltare stabilmente nella parte sinistra della classifica?

"Cosa serve lo decide la società. Se mi dici se è possibile ti dico che certo che lo è. E' realistico questo. Torno però al presente, per l'entità del gruppo che siamo, dobbiamo sforzarci di pensare all'oggi. Cioè un giorno di riposo e gara col Sassuolo".

Il suo punto di vista sul rigore?

"Cito testuali di Boskov: rigore è quando arbitro fischia. Quello che ci siamo sempre detti con i ragazzi di cercare una scusa per fare non una scusa per non fare. Il rigore è una scusa per non fare".

Il prossimo salto in alto?

"Tornare in careggiata. I punti sono quelli che ti danno morale. Una squadra come la nostra deve fare i punti".