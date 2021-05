Udinese, dal Brasile: per la porta spunta Joao Paulo del Santos

vedi letture

Non solo Augustin Rossi, nome tornato di moda dopo il corteggiamento avvenuto la scorsa estate. Per quanto riguarda il ruolo di futuro numero 1 bianconero, i friulani, stando a quanto riportato dalla Gazeta Esportiva, avrebbero messo nel mirino anche Joao Paulo. Estremo difensore brasiliano classe '95, Joao Paulo milita in patria nel Santos. L'Udinese avrebbe già fatto un primo sondaggio per il portiere, parlando con l'entourage del giocatore.