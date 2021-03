Udinese, De Maio: "Buon punto che muove la classifica. Potevamo anche perdere"

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ai microfoni di Udinese Tv commenta il pareggio ottenuto contro il Genoa nella sfida di questo sabato sera: "Dichiamo che il punto è buono, muove la classifica e sicuramente torniamo a casa con qualcosa in mano. Alla fine potevamo anche perderla perché abbiamo rischiato, perciò direi che va bene così. Per me è importante giocare, ho avuto poche chance in questi mesi e sono contento di essere stato scelto di nuovo oggi, cerco sempre di dare tutto per la squadra. Occasione di testa? Avrei dovuto fare meglio in quell'occasione, non posso sbagliare lì".