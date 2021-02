Udinese, Deulofeu: "Mi mancava soltanto il gol. Complimenti a Silvestri, gran partita"

vedi letture

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona: "È bellissimo tornare al gol in Serie A, mi mancava solo il gol dopo tante partite con l'Udinese e sono molto contento che questo abbia aiutato la squadra a vincere. Il primo gol? Non so se lo daranno a me ma in ogni caso conta aver preso i tre punti. Abbiamo giocato un buon primo tempo creando molte occasioni. Faccio i complimenti anche a Silvestri, ha fatto una gran partita. Già conoscevo Llorente, ci aiuta moltissimo".